Venezuela dice alcanzar meta de producción de 1.200.000 barriles de crudo pese al "acoso"

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que su país alcanzó la meta de producción de 1.200.000 barriles de petróleo prevista para este año pese al "acoso", en alusión a las crecientes presiones de EE.UU., que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró en su canal de Telegram que los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se preparan para "lograr el incremento de producción y metas para el 2026", como parte del Plan de Independencia Productiva.

"El mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos", expresó.

Rodríguez agregó que "nada ni nadie" detendrá a su país que, "junto al presidente Nicolás Maduro", seguirá su "rumbo victorioso de honra y dignidad nacional".

Versión norteamericana

EE.UU., que asegura combatir el narcotráfico en su despliegue militar en el mar Caribe, confiscó la semana pasada un buque petrolero en aguas cercanas al país suramericano que transportaba crudo venezolano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, sin detallar cuántos son los tanqueros afectados.

El republicano también afirmó que la nación caribeña "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EE.UU.

Maduro consideró esa declaración como una "pretensión guerrerista y colonialista" y aseveró que continuará "el comercio para allá y para acá" de petróleo venezolano, en consonancia con lo dicho previamente por PDVSA, que indicó que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

Detalles

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, EE.UU. interceptó este sábado un petrolero con bandera panameña cerca de Venezuela.

En enero de este año, la producción de crudo venezolano superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd.

Según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de enero a noviembre el bombeo subió un 10,7 %, hasta 1.142.000 bpd.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela llegó a producir 3,1 millones de bpd.

Caracas / EFE