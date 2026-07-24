Latam Colombia prolongará vuelos entre Bogotá y Barcelona durante el mes de agosto

La aerolínea LATAM Airlines Colombia anunció que prolongará la operación de la ruta aérea entre Bogotá y la ciudad venezolana de Barcelona durante el mes de agosto. Según la información difundida por la compañía en un comunicado, esta medida busca sostener el intercambio comercial y permitir el tránsito regular de personas entre ambas naciones.

La empresa detalló que los vuelos mantendrán dos frecuencias semanales pautadas para los días lunes y viernes. Los recorridos se ejecutarán utilizando aeronaves tipo Airbus 320, las cuales tienen una capacidad para 174 pasajeros. Las salidas desde la capital colombiana se efectuarán a las 7:35 a. m., hora local, mientras que los trayectos de regreso desde Barcelona despegarán a las 11:40 a. m.

El informe indicó que la conexión en Bogotá facilitará a los pasajeros provenientes de Venezuela el enlace con una red de vuelos hacia más de 140 destinos ubicados en 27 países.

Sobre la continuidad del servicio, la directora ejecutiva de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, expresó que asegurar esta vía de viaje es un elemento de conexión ciudadana e intercambio comercial luego de la contingencia derivada de los terremotos registrados el pasado mes de junio en territorio venezolano.

LATAM Colombia detalló que la venta de tiquetes correspondientes a la ruta Bogotá-Barcelona, está habilitada por medio de su página web y aplicación móvil, canales mediante los cuales los usuarios tienen la posibilidad de consultar el estatus operativo y gestionar modificaciones en sus operaciones aéreas.

Barcelona / Redacción El Tiempo