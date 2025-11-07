Venezuela convoca a Jon Aramburu y Telasco Segovia para amistosos ante Australia y Canadá

El defensa Jon Aramburu, del Real Sociedad, y el mediocampista Telasco Segovia, del Inter Miami, figuran en la lista de 35 jugadores de la selección venezolana para enfrentar en Estados Unidos el 14 de noviembre a Canadá y cuatro días después a Australia en partidos amistosos.

La Vinotinto indicó, en una publicación en X, que para estos dos encuentros el seleccionador interino será Fernando Aristeguieta, actual entrenador del Caracas.

Aristeguieta también convocó a los internacionales Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Juan Pablo Añor, Cristian Cásseres, así como a Wuilker Faríñez.

Igualmente, de la Liga venezolana de fútbol llamó a Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela.

El pasado 10 de octubre, Venezuela cayó por 1-0 ante Argentina en otro amistoso, correspondiente a la fecha FIFA, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El único tanto del compromiso corrió por cuenta del centrocampista Giovani Lo Celso.

Un amistoso entre Venezuela y Belice, que estaba pautado para el pasado 14 de octubre, fue cancelado por "circunstancias de fuerza mayor", según dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol.

El amistoso ante Argentina marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla venezolana y de su dirección técnica, después de que la Vinotinto quedara fuera del Mundial de 2026.

En esa oportunidad, el entrenador interino fue el exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo -actual entrenador de la Vinotinto Sub-17-, en sustitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que Venezuela llegara a su primer mundial.

Caracas / EFE