Venezuela cerró 2025 con una derrota en amistoso ante Canadá

La selección de fútbol de Venezuela cayó el martes 2-0 ante Canadá, en un duelo amistoso que se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y que fue su último compromiso del año.

El director técnico interino Fernando Aristeguieta solo hizo tres modificaciones en el once titular en comparación al equipo presentado ante Australia el viernes (victoria 1-0), pero en esta oportunidad no se pudo ver el mismo funcionamiento. Goles de Ismael Koné y Promise David decidieron el encuentro a favor de los norteamericanos.

La Vinotinto cierra un 2025 para el olvido, principalmente porque no se logró acceder al repechaje mundialista pese a tener altas posibilidades y eso generó la desconexión que se reflejó en las gradas vacías durante los últimos amistosos. La selección termina el año con balance de tres victorias y seis derrotas entre todos los duelos jugados. Sí, igual al 3-6 que marcó su destino el 9 de septiembre ante Colombia en Maturín.

Contudencia

La contudencia y claridad que tuvo un equipo fue el talón de Aquiles del otro y eso fue clave para el resultado final del encuentro. Venezuela ganó la posesión del balón con 60%, pero aún así apenas logró crear alguna que otra oportunidad de peligro, pero nada más.

Canadá cuando tuvo oportunidad se acercó al arco venezolano y facturó tanto en el primer tiempo como en el segundo. Al minuto 23 Ismael Koné aprovechó un mal despeje de Nahuel Ferraresi y recibió el balón solo en el corazón del área, lo que le permitió acomodarse y batir al guardameta José David Contreras.

Luego al 83' sentenciaron en un contraataque que culminó Promise David al definir con tranquilidad y también solo un centro desde la derecha de Niko Sigur, para esta vez vulnerar a Wuilker Fariñez, que entró como guardián de la portería para la segunda mitad.

Variantes

En comparación al equipo planteado ante Australia, el seleccionador interino Fernando Aristeguieta hizo tres cambios. Adrián Cova cubrió el lateral derecho por Ronald Hernández, Alessandro Milani por la izquierda en lugar del lesionado Luis Balbo y Kevin Kelsy como delantero centro por Jesús Ramírez.

Sin embargo, nunca encontraron el funcionamiento adecuado, algo que reconoció el propio Aristeguieta en declaraciones a la prensa luego del partido. En el mismo primer tiempo buscó una variante al darle entrada a David Martínez al 31' en lugar de Ender Echenique, pero la dinámica no cambió mucho.

De paso Martínez se fue expulsado al 57' por roja directa luego de una agresión a un rival.

Jesús Ramírez y José Hernández Chávez entraron sobre la hora de partido por Kelsy y Gleiker Mendoza, mientras que Keiber Lamadrid y Ronald Hernández ingresaron por Milani y Cova para los últimos 10 minutos.

Incertidumbre

Con el fatídico 2025 culminado, solo queda estar atento a que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anuncie quién será el nuevo seleccionador nacional para preparar con anticipación el ciclo para 2030.

No obstante, en la actualidad son pocas las luces que existen respecto a ese tema, luego de una ola de rumores que vincularon por ejemplo al entrenador brasileño Tite, ex seleccionador de la canarinha.

Barcelona/ Javier A. Guaipo