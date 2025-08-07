Venezuela celebrará su décima sexta Serie del Caribe: Gran Caracas 2026

La más reciente Asamblea de Presidentes de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó la realización de la 68va Serie del Caribe en la Gran Caracas, Venezuela, en el año 2026. Será la décimo sexta ocasión en que Venezuela organiza el certamen más prestigioso del béisbol invernal caribeño, informó Nelson de la Rosa, integrante del departamento de prensa de la CBPC.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), una de las fundadoras de la CBPC, organizó durante la llamada Primera Etapa las ediciones de 1951, 1955 y 1959, todas celebradas en el Estadio Universitario de Caracas. Las dos primeras fueron ganadas por Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y Alacranes del Almendares (Cuba), respectivamente.

En la Segunda Etapa, también Caracas fue sede del torneo en 1970, cuando Navegantes del Magallanes consiguió el primer título para Venezuela bajo la dirección del cubano Carlos Pascual. Luego siguieron las ediciones de 1973 y 1977, ambas ganadas por Tigres del Licey (República Dominicana), y la de 1983, en la que los Lobos de Arecibo (Puerto Rico) se llevaron la corona.

Más clásicos en Venezuela

En 1986, la Serie del Caribe se trasladó a Maracaibo, donde triunfaron Los Águilas de Mexicali (México). Más adelante, en Puerto La Cruz, se disputaron las ediciones de 1994 y 1998, ganadas por Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas (ambos de República Dominicana), siendo esta última de manera invicta.

Ya en el nuevo milenio, el torneo regresó a Caracas en 2002, donde se coronaron los Tomateros de Culiacán (México). En 2006, los Leones del Caracas se titularon invictos en una sede compartida entre Maracay y Valencia, logrando el segundo campeonato para un equipo local.

Las ediciones de 2010 y 2014 se celebraron en Isla Margarita. En la primera ganó Leones del Escogido (República Dominicana) y en la segunda, en el inicio de la etapa de los equipos invitados, el trofeo fue para los Naranjeros de Hermosillo (México).

Pausa hasta 2023

Por distintas razones, Venezuela no volvió a ser sede hasta el año 2023, cuando Caracas y La Guaira compartieron la organización del evento. El imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada fue el escenario principal, donde se registró una cifra récord de 35,691 aficionados en el partido inaugural entre Venezuela y Panamá.

Esa edición, la primera con 8 equipos participantes, fue ganada por los Tigres del Licey (República Dominicana).

En total, Venezuela ha organizado la Serie del Caribe en 15 ocasiones previas. Los equipos campeones en suelo venezolano han sido:

Tigres del Licey (4)

Cangrejeros de Santurce (2)

Águilas Cibaeñas (1)

Leones del Escogido (1)

Lobos de Arecibo (1)

Alacranes del Almendares (1)

Tomateros de Culiacán (1)

Naranjeros de Hermosillo (1)

Águilas de Mexicali (1)

Navegantes del Magallanes (1)

Leones del Caracas (1)

Por países, el más exitoso en territorio venezolano ha sido República Dominicana con 6 títulos, seguido por Puerto Rico y México con 3 cada uno, Venezuela con 2 y Cuba con 1.

Caracas / Redacción Web