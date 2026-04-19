Delcy Rodríguez presenta balance de primeros 100 días de su gobierno en Venezuela

Al cumplirse los primeros 100 días de su gestión como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez presentó este domingo, 19 de abril de 2026, un balance detallado a través de sus canales oficiales, destacando lo que calificó como la consolidación de la paz social y la reactivación económica del país tras la crisis política de principios de año.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en un mensaje cargado de simbolismo, Rodríguez aseguró que su administración ha logrado establecer un "nuevo momento histórico" basado en el reconocimiento mutuo y la soberanía.
"Estos 100 días son el inicio de una etapa para recuperar la confianza y garantizar el futuro de nuestra juventud", afirmó la mandataria en un video difundido en Telegram.
En materia de seguridad ciudadana, la presidenta subrayó que Venezuela se posiciona actualmente como uno de los países más seguros de la región. Según las cifras presentadas:
En el ámbito económico, Rodríguez informó que el país suma 20 trimestres de expansión consecutiva, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 9% en lo que va de 2026.
Entre los hitos económicos mencionados destacan:
La mandataria concluyó su mensaje anunciando que los esfuerzos actuales se centran en la estabilización de las reservas internacionales y la preparación de anuncios salariales para el próximo 1 de mayo.
Caracas / Redacción Web