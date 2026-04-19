Selección de boxeo de Venezuela revalidó título Suramericano en Panamá

Venezuela culminó su participación en el boxeo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud al coronarse campeón de la justa por segunda edición consecutiva, tras ganar las cuatros finales de la última jornada en el Gimnasio Atheyna Baylon de la Ciudad de Panamá.

Felipe Ramírez, integrante del departamento de prensa del Ministerio del Deporte (Mindeporte), informó que el equipo criollo selló su paso en la cima del medallero con un saldo de 4 medallas de oro y cinco de bronce para liderar la tabla general de la disciplina.

Brasil se quedó con el segundo lugar tras cosechar tres doradas, seis plateadas y una de bronce. El podio final lo completó Argentina, con 2 metales dorados, 2 plateadas y una de bronce.

Más datos

Al comparar los resultados con la edición anterior de los Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrada en Rosario 2022, Venezuela mantiene su sitial de honor como potencia de la región.

Hace cuatro años los criollos también dominaron el certamen con 4 oros, 1 plata y 2 bronces. El segundo peldaño lo ocupó Ecuador (2, 2, 1), mientras que la tercera posición recayó en Argentina (2, 1, 4).

La jornada dorada comenzó con la actuación de Genyerlin García, quien aportó la primera medalla de oro al vencer por decisión unánime 5-0 a la brasileña Elisandra Santos en la división de los 51 kg femeninos.

Palabras de García

«Fue un combate que no me pareció complicado, mantuve la paciencia y mi estilo de pelea para llevarme el triunfo», señaló Garcia.

La sumatoria de títulos continuó de la mano de Udalys Rodríguez, que reclamó el campeonato en la categoría de los 54 kg;. al imponer su ley al superando por decisión unánime 5-0 a la brasileña Sabrina Lima.

«Fue un combate bastante complicado, basado en el cuerpo a cuerpo, seguí las indicaciones de mi entrenador, usé el contrataque a los lados, porque era una oponente que se encimaba», explicó la campeona

Más medallas para la tropa nacional

La tercera presea áurea la jornada fue para Bennielis Pérez, quien demostró su superioridad en los 70 kg al derrotar también por decisión unánime 5-0 a la brasileña Carolina De Vargas.

La fiesta de oro se cerró con la actuación de Luis Indriago en la categoría de los 80 kg. No dio opciones a su rival y venció 5-0 por decisión unánime al ecuatoriano Ángel Achicó, asegurando así el cuarto título para Venezuela.

«Fue una preparación muy dura para poder llegar aquí. En mi caso no tenía compañeros de entrenamientos de mi peso y debí foguearme con adultos, lo que ayudó mucho a mejorar mi nivel», explicó Indriago.

Ciudad de Panamá / Redacción Web