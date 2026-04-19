Marinos de Anzoátegui cortó la mala racha al vencer a Centauros de Bolívar (+Video)

Marinos de Anzoátegui rompió la racha de cuatro derrotas en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, tras vencer el domingo con marcador de 82-67 a Centauros de Bolívar en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Los equipos se midieron en el gimnasio cubierto Luis Ramos / Video: Javier Guaipo

El foráneo Tobin Carberry comandó el lauro naval con 25 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Le siguió Wesley Saunders con 18 contables y entre los venezolanos destacó Anthony Pérez con 14 cómputos.

Marca nivelada

El Acorazado Oriental ahora deja su marca en 9-9 y se mantiene en puestos de clasificación. El conjunto mitológico, en cambio, agudizó su crisis porque posee un balance de 3-14 y marcha penúltimo entre 13 clubes.

El próximo desafío será el martes 21 de abril ante Spartans de Distrito Capital, también en "La Caldera" como se conoce popularmente al coso ubicado en el complejo deportivo Libertador Simón Bolívar.

Puerto La Cruz / Javier Guaipo