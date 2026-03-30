Venezuela cayó en penales ante Uzbekistán por la FIFA Series 2026

La selección de fútbol de Venezuela cayó en tanda de penales 5-4 ante Uzbekistán, en duelo amistoso que se disputó este lunes 30 de marzo, válido por la FIFA Series 2026, y que terminó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

El compromiso, que se disputó en el estadio Bunyodkor de Taskent, tuvo a dos conjuntos con poca claridad en ataque, aunque los asiáticos tuvieron más llegadas al arco rival. Los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro tuvieron hasta cinco remates al arco defendido por José David Contreras, mientras que los venezolanos no registraron ni un disparo entre los tres palos, lo que habla de las dificultades ofensivas mostradas en este careo.

Vale recordar que este fue el segundo partido de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional permanente, luego del desafío contra Trinidad y Tobago el pasado viernes. El balance quedó en un triunfo sobre los trinitarios y el empate contra los usbekos, sumado a que varios futbolistas entraron por primera vez en la órbita de La Vinotinto.

Proceso

Venezuela, que venía de anotarle cuatro goles a Trinidad y Tobago el viernes, se encontró ahora con un equipo con mayor solidez y le costó generar oportunidades de gol. Pese a tener desde el arranque a piezas como Telasco Segovia, David Martínez o Gleiker Mendoza, que son algunos de los que mejor actualidad tienen, las llegadas a la portería rival fueron pocas.

La defensa, que tenía una línea de tres en el fondo con Nahuel Ferraresi, Teo Quintero y Carlos Vivas, no pasó mayores apuros pese a la insistencia de los usbekos de acercarse a la portería. De hecho los locales tuvieron hasta nueve tiros de esquina a favor (La Vinotinto no tuvo ninguno), pero eso no se tradujo en goles.

Vale acotar que Uzbekistán es una selección con cupo asegurado al mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, por lo que hizo valer esa jerarquía adicional al prácticamente anular el ataque criollo.

Queda ahora de parte de Vizcarrondo, como seleccionador nacional, seguir probando futbolistas y esquemas tácticos que le permitan ir asentando su idea de juego en la absoluta, como en algún momento se vio en la selección sub 17 que compitió en la Copa del Mundo de la categoría en 2025.

No está demás señalar que de los cuatro goles anotados por la escuadra patria en este par de amistosos, dos fueron de un defensor que jugó más adelantado (Delvin Alfonzo) y los otros dos de José Salomón Rondón, que aparentemente sigue sin tener un reemplazo confiable en el ataque venezolano.

Continuidad

Para continuar el proceso de exploración para ampliar el universo de atletas convocables y a la vez establecer una idea de juego clara, Venezuela tendrá que esperar a junio, cuando posiblemente pueda disputar un par de compromisos antes del arranque del Mundial.

En redes sociales han circulado rumores de que La Vinotinto puede enfrentar a alguna selección mundialista que quiera afinar detalles de cara al evento, pero hasta finales de marzo no hay información oficial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo