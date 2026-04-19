Venezuela aplasta a una Bolivia desmembrada y sueña con la respeca internacional

Venezuela goleó el fin de semana 8-0 a Bolivia, con la mitad en dobletes de Lou Martinet y Lourdes Moreno, en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, durante el que la selección visitante se vio reducida a nueve jugadoras en el duelo de fútbol internacional.

La Vinotinto empezó a ganar el partido desde el minuto 3, con un gol de Génesis Flórez, que dio una probadita de la superioridad que tuvo ante una Bolivia que no hizo ni un remate al arco durante todo el primer tiempo del encuentro, disputado en el Metropolitano de Lara del estado occidental homónimo de Venezuela.

Por el contrario, la selección venezolana pateó cuatro veces a la portería boliviana, concretando en tres, y tuvo un mayor control y manejo del balón.

Problemas bolivianos

La Verde jugó desmembrada desde temprano, luego de la expulsión de Ruth Soliz en el noveno minuto.

El segundo para las dirigidas por el brasileño Ricardo Belli llegó en el 45 por parte de Gabriela García, del club mexicano América Femenil; y en el agregado, Bárbara Olivieri, del también mexicano Tigres, aventajó aún más a las suyas con el tercer tanto, tras lo que salieron del campo con una victoria parcial.

La franco-venezolana Lou Martinet justificó su entrada en el segundo tiempo con el cuarto para la Vinotinto en el minuto 52, al igual que Lourdes Moreno -mediocampista en el Independiente Medellín de Colombia-, con cuya definición anotó el 5-0.

Martinet lo volvió a hacer en el minuto 75.

Castellanos anotó en su cumpleaños

Deyna Castellanos festejó su cumpleaños número 27 al marcar el séptimo tanto con un gol de penalti, luego de que las bolivianas pasaran a ser nueve con la expulsión de Ana Rojas, la jugadora de Bolivia con más faltas ganadas en la actual Conmebol.

Y finalmente, Moreno firmó también un doblete, en el agregado del segundo tiempo.

Venezuela se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, solo uno más que Chile, puestos de clasificación al torneo de repechaje intercontinental para el Mundial de Brasil 2027.

Cabudare / EFE