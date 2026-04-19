Thalía estrenó un álbum, que incluye múltiples colaboraciones

La cantante mexicana Thalía estrenó su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’, en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri, y otros emergentes, como el argentino Valen, mientras mantiene la cumbia como elemento central.

«La cumbia siempre ha vivido en mí (…) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy», expresó Thalía en un comunicado.

«Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar», añadió la artista.

Canciones

El álbum está compuesto de nueve temas, entre ellos sus lanzamientos recientes ‘Ojitos mexicanos’ y ‘Boomerang’. El resto de canciones incluye dúos con Valen, la banda mexicana Matisse, Yuri, Grupo Máximo Grado o Los Ángeles Azules.

Además, versiona grandes éxitos como ‘Dancing Queen’ y ‘Cariño mío’.

La artista destacó que la cumbia ha sido un género que le ha aportado mucho en su carrera musical, y que sintió que quería llevar «esa energía a estas canciones, reinterpretarlas y darles una nueva vida (…) porque al final todo suena mejor en cumbia».

Ciudad de México / EFE