Venezuela agiliza ingreso de estadounidenses con el lanzamiento de visas electrónicas

El proceso diplomático entre Caracas y Washington suma un avance operativo crucial. La Embajada de los Estados Unidos en Caracas confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha implementado un nuevo sistema de visas electrónicas, facilitando el ingreso de ciudadanos estadounidenses al país suramericano tras años de restricciones y ruptura consular.

A través de un comunicado oficial, la sede diplomática estadounidense informó que los interesados deberán realizar su postulación directamente en el portal web de la cancillería venezolana. Bajo este nuevo esquema, los usuarios deben completar el formulario en el sitio web del ministerio y, una vez procesada la solicitud, recibirán la aprobación y el documento correspondiente de forma digital a través de su correo electrónico.

Para facilitar la transición a este sistema, el gobierno venezolano ya ha publicado un manual instructivo detallado que orienta a los ciudadanos en el manejo de la nueva plataforma. Esta digitalización busca agilizar los flujos migratorios en un contexto donde la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el gobierno de Donald Trump buscan restablecer la operatividad plena tras la ruptura iniciada en 2019.

La Embajada de EE. UU. prepara su reapertura total

Aunque el Departamento de Estado autorizó la reanudación de operaciones desde su sede en Caracas el pasado 30 de marzo de 2026, los servicios consulares estadounidenses aún se encuentran en fase de preparación técnica. La encargada de negocios, Laura Dogu, lidera actualmente los trabajos de restauración del edificio de la cancillería en la capital venezolana para garantizar el regreso del personal a la brevedad posible.

Como señal de este avance, la embajada lanzó el pasado 6 de abril una convocatoria de contratación de personal local para fortalecer sus áreas administrativas y de mantenimiento. La embajadora Dogu enfatizó la relevancia de este proceso durante el izado de bandera el pasado 14 de marzo, donde afirmó que ha comenzado una nueva era para las relaciones entre ambas naciones.

Sedes en Washington recuperadas

El avance no es unidireccional, ya que el pasado 18 de marzo el gobierno venezolano retomó formalmente el control de sus sedes diplomáticas en territorio estadounidense. El encargado de negocios de Venezuela para EE. UU., Félix Plasencia, confirmó que los edificios consulares están siendo rehabilitados para atender nuevamente a la comunidad venezolana en el exterior.

Este intercambio de gestos técnicos y diplomáticos, que incluye la presencia del viceministro Oliver Blanco en Washington, sugiere que tras siete años de parálisis, la conectividad civil y diplomática entre ambas naciones está entrando en una fase de estabilización definitiva.

Lara / El Impulso