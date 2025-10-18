Venezolanos protestan en Roma por la libertad de los presos políticos

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en la plaza del Risorgimento, en Roma, para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

En la víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los manifestantes se concentraron en la plaza y cubrieron el suelo con fotografías de los privados de libertad bajo el lema “una canonización sin presos políticos”.

Posteriormente, se trasladaron a la plaza Pío XII, frente a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde entonaron canciones por la libertad y afirmaron que sin libertad no hay paz.

La organización no gubernamental Foro Penal, en un balance hasta el 13 de octubre, reportó 845 personas presas por motivos políticos, de los cuales 103 son mujeres y 4 son adolescentes.

Rostros

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela en su cuenta en IG aseguró que, “cada rostro desplegado en esta plaza representa una vida, una familia, una historia que merece libertad”.

“Los nuevos santos de Venezuela -símbolo de fe, compasión y servicio- inspiran este llamado: una canonización sin presos políticos, porque la fe no puede celebrarse entre rejas” sostuvo el Comité.

El pasado 29 de septiembre, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos venezolanos antes de la canonización.

Roma / Tal Cual