Guerreros de Lara le propinó un nocaut a Samanes de Aragua en la LMBP

Los Guerreros de Lara cerraron de gran forma el primer fin de semana de campeonato al sumar su segunda victoria, luego de vencer por la vía de la misericordia (nocaut) a los Samanes de Aragua en Maracay con pizarra de 11x0.

Los larenses abrieron la pizarra en el propio primer episodio con cuadrangular de dos carreras de Diego Rincones, su segundo en dos encuentros. Gilberto Jiménez amplió la ventaja en la segunda entrada con sencillo remolcador de una, informó Alberto Díaz, integrante del departamento de prensa de la agrupación crepuscular.

En el sexto la tropa aprovechó par de lanzamientos salvajes del relevista Ignacio Briceño para anotar par de carreras, mientras sencillo de Geraldo Quintero coronó un rally de tres anotaciones. En la séptima los larenses aprovecharon las brechas para forzar el final temprano del encuentro, con sencillos remolcadores de Wilmer Pérez, Geraldo Quintero (empujó dos), Breyvic Valera y el del novato Leiker Figueroa, quién, además, sumó su primer hit y remolcada como profesional en Venezuela.

Abridor de Lara

El dominicano José Salvador abrió por los crepusculares, lanzó 3.1 innings sin permitir anotaciones, dio tres boletos, golpeó a un rival y ponchó. Karlo Seijas fue el ganador al trabajar dos tercios, mientras, Francisco Carrillo, Sebastián Perroney Ezequiel Zabaleta laboraron una entrada en blanco para sellar el triunfo. El derrotado por los aragüeñosfue el derecho Mikell Manzano.

Dato a destacar, el dominicano Gilberto Jiménez dejó en siete su racha de hits seguidos y en ocho la de llegar a base cerró la noche de 4-2 con dos empujadas. Diego Rincones y Geraldo Quintero cierran el fin de semana con cinco remolques cada uno, mientras que Breyvic Valera suma cuatro fletadas.

Guerreros volverá a la acción este martes cuando reciba en Barquisimeto la visita de los Senadores de Caracas.

Maracay / Redacción Web