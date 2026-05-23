Velorio de la cruz chiquita de la Biblioteca del Ateneo de Carúpano honró la tradición del canto al madero

Mayo no se despide en el municipio Bermúdez del estado Sucre si en la Biblioteca Pública del Ateneo Luis Mariano Rivera no se celebra el tradicional velorio de cruz chiquita.

Amabelys Ugas, coordinadora de la institución, quien encabezó este viernes el tradicional evento, dijo que se trata de un festejo que llevan 36 años llevando a cabo, con el apoyo de la cultora Catalina Núñez, que suma a sus niños de la Escuela de Cantos Tradicionales y al grupo de cuerdas para honrar a la cruz.

El velorio creció en inclusión a lo largo de los años y son muchos los carupaneros que se acercan para escuchar los cantos y presenciar las ceremonias en torno al sagrado madero.

Para Ugas se trata de un festejo especial, que empiezan a organizar desde que inicia el año, que se empeñan en mantener vivo en cada nuevo comienzo.

Madrina

Cada año se escogen padrinos para el velorio, este año el honor recayó en Patricia Andarcia, locutora y trabajadora de la biblioteca, quien agradeció la deferencia. “La Cruz de Mayo nos recuerda nuestras raíces, nuestra tradición y ojalá sigamos celebrando cada año con más entusiasmo, con más fuerza, porque forma parte de nuestra cultura”.

Andarcia dijo que se trata de fe, le oran al madero y le piden, y tienen testimonios de que la devoción tiene sus frutos.

Sucre / Yumelys Díaz