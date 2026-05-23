Captarán niños y adolescentes que no hayan recibido la trivalente viral y la antiamarílica

Durante las próximas dos semanas, el Programa Ampliado de Inmunización, a través de las áreas de salud integral comunitarias (Asic) del país, ubicará y aplicará las vacunas de la fiebre amarilla y el esquema de la trivalente viral (sarampión, rubéola y parotiditis), a quienes no la hayan recibido durante el primer año de vida.

La médico y jefa del servicio de epidemiología del Asic Simón Bolívar del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, Karina Salazar, informó que se trata de una campaña a nivel nacional, para detectar casos vulnerables y cortar de raíz la posibilidad de que se produzcan casos de cualquiera de estas enfermedades.

La intención, dijo, es abarcar todas las escuelas de la parroquia Santa Catalina. Igual deberán hacer en los Asic Bolívar, Macarapana y Santa Rosa, para detectar a cada niño al cual le falte este esquema de vacunación.

La epidemióloga explicó que la intención es captar a todos los niños susceptibles, pese a que las inmunizaciones forman parte del esquema de rutina del primer año de vida.

Precisó que el equipo cuenta con un plan de trabajo, rutas y cronogramas, para revisar tarjetas y captar a los que no hayan recibido sus dosis. “Vamos a garantizar que tengamos una población segura, a la cual vamos a evitar que padezcan enfermedades inmuno prevenibles”.

Dijo que los niños que no demuestren haber recibido las vacunas, las recibirán en ese momento; si el caso es de extravío de la tarjeta el representante deberá acudir al centro donde los vacunó para que le validen el esquema. “Es importante registrar al que está inmunizado, como el que acaba de recibir la vacuna”.

Prevención

Pese a que Sucre fue incluido en una lista de estados donde se reforzó la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, Salazar destacó que en la entidad no hay casos de la enfermedad y se mantienen en alerta para detectar cualquier posibilidad, sobre todo porque la entidad está en la “onda epizoótica” del virus, que pasa por cuatro municipios.

Explicó que aunque no hay riesgo en municipios como Bermúdez en este aspecto, sí se mantienen vigilantes por tratarse de un municipio de tránsito de viajeros y con una vida comercial muy activa, condiciones que posibilitan la movilidad humana y por tanto, de enfermedades.

“Para nosotros es muy importante proteger nuestra población, así como lo están haciendo en cada municipio”.

Con relación a la cobertura de la vacunación, la epidemióloga la calificó como “buena, por encima del 95%, lo que significa que tenemos una población inmunizada y segura. Pero no podemos bajar la guardia”.

Señaló que están activos todos los puestos de vacunación y trabajando todos los días, con equipos en la calle y los puntos en los centros de salud en funcionamiento.

Sucre / Yumelys Díaz