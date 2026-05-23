Presentan programación de las festividades religiosas San Antonio de Padua 2026

Desde el templo colonial San Antonio de Padua de Clarines, municipio Manuel Ezequiel Bruzual, en la zona oeste del estado Anzoátegui, autoridades presentaron este viernes 22 de mayo, la programación de las festividades religiosas San Antonio de Padua 2026.

La difusión de la información estuvo a cargo del párroco Carlos Luis Bompart, el coordinador de la cofradía, Elías Hernández; y el director general de la alcaldía, Arturo Armas.

Según las autoridades, la celebración del santo patrono comenzará el 30 de mayo con la bajada de la imagen, a las 5:00 pm. Habrá una misa presidida por el Pbro. Eduardo José Cedeño Manzanares, vicario general de la Diócesis de Barcelona; seguido de actos culturales.

Señalaron que, posteriormente, el día 31 se realizará la segunda peregrinación San Antonio de Padua. La concentración se llevará a cabo a las 5:00 am, en el monumento del santo patrono, en el paso real, troncal 9. Se estima que a las 6:00 am sea la salida, con un recorrido por la entrada al pueblo, la avenida Fernández Padilla, La Matica, la calle San Antonio, hasta llegar al templo colonial donde culminarán con una eucaristía.

Novena

De igual manera, anunciaron que del 3 al 11 de junio se realizará la novena a las 6:00 pm, la cual tendrá la peregrinación de la imagen por los sectores de la ciudad.

El día 3 le corresponde a Barrio Obrero, luego al sector La Loma, calle Sucre, Monseñor, sector Cruz de Belén, 23 de Enero, José Antonio Anzoátegui, María Lusinchi y finalizando el 11 en el sector Las Aves.

El 13 de junio, el propio día de las festividades, tendrán el amanecer feliz a las 5:00 am, por las calles de la localidad. Luego a las 6:00 am realizarán el rosario de la Aurora en el templo.

Se espera que a las 10:00 am se lleve a cabo la santa eucaristía solemne con la presencia del Obispo de la Diócesis de Barcelona, Jorge Aníbal Quintero Chacón.

Posteriormente, a las 5:00 pm habrá una misa presidida por el Pbro. Carlos Luis Bompart y una procesión con la sagrada imagen por las calles de la ciudad.

El representante municipal manifestó que desde la alcaldía estarán brindando todo el apoyo a las festividades. Invitó al pueblo en general para que asistan.

Clarines / Elisa Gómez