Vecinos están en alerta por incendio de “pulmón vegetal” en Guanta

“¡Pobre pulmón vegetal! Qué quedará de él después de todo lo que le quitaron para hacer el hospital y ahora con este incendio”. Fue el lamento de una mujer de unos 70 años que le tocó ver desde la ventana de su apartamento como el fuego consumía parte del Parque José Tadeo Arreaza Calatrava (Valle de Guanta).

La mujer, quien omitió su identidad, comentaba, al tiempo en que decía que no llegaban cisternas, que todo crujía muy fuerte. Que el sonido era “pavoroso” y era porque se estaba consumiendo la vegetación verde. “Ya los chaguaramos que se ven desde la avenida fueron alcanzados. Qué desgracia”.

En el conjunto residencial Parque Guaraguao, los residentes bajaron de las torres para ver de dónde provenía el olor a quemado que entraba a los apartamentos. Desde las 9:30 de la noche de este martes 17/2 se empezó a correr la noticia del incendio.

No había pasado media hora y ya los vehículos estacionados tenían una fina capa de cenizas. “Lo peor es que todavía se escuchaba el calipso de las comparsas. Qué dolor”, mencionó una joven que bajó con su mascota en brazos al escuchar el alboroto desde su balcón.

Redes sociales

Mientras tanto, en las redes sociales, los usuarios empezaron a comentar sobre el suceso. Algunos señalaron que el fuego se inició debido a una bengala que cayó en el parque. Otros decían que reportaron el primer foco del incendio a eso de las 7:30 de la noche. Sin embargo, hasta las 11:00 de la noche, aún no había declaraciones oficiales y las llamas seguían expandiéndose.

Vecinos de la residencia Puerto Mar, ubicada en la avenida José Antonio Anzoátegui, reportaron que a esa hora (11:00) se veía cómo funcionarios bomberiles atacaban el incendio con mangueras

Guanta / Redacción web