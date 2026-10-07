Vecinos del sector 1 de Brisas del Mar denuncian fallas de servicios públicos

Habitantes del sector 1 de la urbanización Brisas del Mar, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, denunciaron múltiples fallas en los servicios públicos.

Pese a que los racionamientos eléctricos los afectan diariamente, vecinos como Álvaro Peraza consideran que los mayores problemas de esa parte de la comunidad tienen que ver con el acceso al agua potable y con cloacas derramadas.

Sin embargo, no son las únicas deficiencias que mencionaron, pues, según indicaron, el aseo no pasa con regularidad por esa zona y carecen de alumbrado público. Igualmente indicaron que la carretera lleva años en malas condiciones.

Dificultades

El señor Peraza hizo un llamado a la alcaldía de Barcelona para que visite el sector 1 de la Urbanización Brisas del Mar y corroboren personalmente los múltiples problemas que tienen en el lugar.

"Algunos pueden agarrar un poquito de agua cuando sale porque pusieron tuberías en la parte de afuera. Pero los que viven en las veredas si la tienen difícil y les toca pedir favores o buscar cómo resolver", comentó.

En cuanto al tema eléctrico, aseveró que no solo se ven perjudicados por los cortes de cinco o seis horas, si no que también los afecta la irregularidad en el voltaje.

"La fase 110v normalmente está por debajo de eso y con la 220v es igual. Yo tengo una nevera que enfriaba bien, pero ahora en la parte de abajo no funciona igual y ya un par de veces se me ha dañado comida", contó.

Llamado sin respuesta

Francisco Moreno denunció que en reiteradas oportunidades le han pedido a los miembros del consejo comunal del sector 1 de Brisas del Mar que gestionen una solución para una alcantarilla que lleva varias semanas colapsada.

Según dijo, por esa razón las aguas servidas corren libremente por un costado de la calle 3, situación que les preocupa.

"Hemos pedido soluciones y todavía nada. Es algo molesto porque pega el mal olor y además estamos expuestos a alguna enfermedad", afirmó el señor, quien enfatizó que hay tres casas notablemente afectadas porque las cloacas se estancan en el frente de las mismas.

Moreno dijo además que el alumbrado público es "muy deficiente" porque hay muchas lámparas dañadas y no han sido sustituidas por los entes competentes. "Gracias a Dios por aquí no se han dado robos, pero tampoco hay que poner la tentación dejando el sector a oscuras", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo