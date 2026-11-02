Vecinos de Villa Santa Eduviges denuncian colapso de aguas residuales en Cancamure

Habitantes de Villa Santa Eduviges, en la avenida Cancamure de Cumaná, capital del estado Sucre, alertaron sobre el estancamiento de aguas residuales en el sector, una situación que según aseguran, genera hedores y representa un riesgo para la salud de las familias.

Katiuska Barrios, residente de la comunidad, describió la gravedad del problema al señalar que el líquido acumulado contiene desechos fecales. «Esto es agua de heces», expresó, al advertir que la exposición a éstas preocupa especialmente por la presencia de niños y adultos mayores en la zona.

La vecina explicó que el foco de contaminación se habría originado por la obstrucción del canal de drenaje pluvial que recibe las aguas de lluvia de comunidades cercanas. Esta situación, indicó, ha provocado que los liquidos permanezcan estancados y se conviertan en una fuente constante de malos olores.

Los residentes esperan que los organismos competentes inspeccionen el área y atiendan la obstrucción para evitar que el problema se extienda y continúe afectando las condiciones sanitarias de Villa Santa Eduvige.

Cumaná / Lino Castañeda