Anaquenses visitaron cementerios municipales este Día de los Difuntos

Durante la mañana de este 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, se observó la presencia de personas que acudieron a los cementerios del municipio Anaco, en la zona centro del estado Anzoátegui, para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos.

Tanto en el camposanto ubicado en la calle Sucre, como en el cementerio de la calle Falcón, se notó la presencia de quienes decidieron visitar las tumbas llevando flores y velas.

"Vengo cada vez que puedo a traer flores a las personas de mi familia que han fallecido. Es una manera de recordarlos, de no dejarlos en el olvido. Me di cuenta de que limpiaron el cementerio y fue fácil llegar hasta las tumbas porque a veces dejan que todo se llene de monte", dijo Lisbeth Centeno, en el camposanto de la calle Sucre.

En el lugar también se encontraban efectivos de Protección Civil (PC) y de la Policía Municipal de Anaco, quienes se encargaron de garantizar la seguridad en el recinto, mientras que en las afueras se ubicaban vendedores de flores.

La situación fue similar en el camposanto de la calle Falcón, donde se observó mayor movimiento de visitantes a pesar del sol inclemente y el calor sofocante durante la mañana.

Anaco / Danela Luces