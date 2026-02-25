Vecinos de Tumba de Bello denuncian abandono gubernamental (+Fotos)

Una mezcla entre molestia y decepción es lo que dicen sentir quienes habitan en el sector Tumba de Bello, en Barcelona, pues consideran que están en el abandono por parte de las autoridades gubernamentales.

¿A qué se debe esto? Al mal estado que sigue presentando la única calle de la comunidad pese a múltiples promesas de asfaltado. También a que han pedido varias veces la adecuación de un pequeño canal de drenaje de aguas servidas que pasa por un lado de la vía, pero tampoco han recibido respuesta.

Vecinos como Belkis Rodríguez aseguraron que las enfermedades estomacales o de la piel se han vuelto una característica común en la zona, sobre todo en los niños, por la constante exposición a cloacas, que empeora en temporada de lluvias.

Resignación

La señora Rodríguez es una de las que dice ya estar resignada a no esperar una solución verdadera a los problemas antes mencionados, pues son muchos años los que lleva escuchando promesas que no se cumplen.

"Yo me siento aquí afuera a pasar el día y ya es normal ver las aguas servidas pasar frente a mí. Lo malo es que cuando llueve ese pequeño canal se desborda y se mete el agua a una parte de la casa, pero lamentablemente estamos acostumbrados", indicó.

La mujer añadió que el citado canal a veces queda más estrecho de lo que realmente es porque crece vegetación y además corre basura, por lo que le corresponde a los vecinos hacer algo de mantenimiento para evitar mayores incomodidades con las precipitaciones.

Calle destrozada

Vale acotar que la calle Tumba de Bello tiene puntos críticos en el tramo cercano al conjunto residencial Toquita Mejías. En esa área hay baches que vuelven cuesta arriba el tránsito vehicular y normalmente están camuflados con barro.

Algunos vecinos comentaron que en la zona había un bote de aguas blancas que en su momento acabó con "el maquillaje que le hicieron a la calle hace más de un año". Acotaron que la fuga de líquido solventada un par de semanas atrás, pero el daño en la vía está a simple vista.

Barcelona / Javier A. Guaipo