Vecinos de San Juan de Cumaná perdieron todos sus enseres y electrodomésticos por la crecida del río (+Fotos)

Las consecuencias de las lluvias que afectaron al estado Sucre entre domingo y lunes, van más allá de una estadística y adquieren visos de tragedia, cuando se le pone rostro a las afectaciones que provocaron las precipitaciones.

En San Juan de Macarapana, en la zona rural de Cumaná, con vocación agrícola, el habitante Aquiles Jiménez relató que la crecida del río fue terrible y los dejó sin nada. “Mire cómo quedé yo, eso fue un desastre.

Pidió que los ayuden porque en su familia lo perdieron todo. “Que nos metan la mano, que nos ayuden, porque vea cómo quedamos”.

Otra afectada de la parroquia San Juan, Lucía Lobatón, también perdió enseres y muebles como producto de las lluvias. “Lo que nos quedó fue lo puesto. Nada más”.

En el eje carretero Cumaná-Cumanacoa, unas seis comunidades resultaron afectadas por las fuertes lluvias.

Despliegue

El director de Protección Civil del municipio Sucre, Luis Villalba, informó que mantienen en la zona unos 25 funcionarios para hacer las evaluaciones de riesgo.

Precisó, además, que en Cumaná hubo inundaciones en El Chispero, donde resultó dañada la escuela; en El Realengo, en el mercado, en El Tacal II, en La Llanada, donde colapsó una vivienda.

Ante el desplazamiento de una vaguada y el pronóstico de lluvias por las próximas 24 horas, Villalba informó que se mantienen en alerta, ante cualquier contingencia que se pueda presentar.

Acondicionamiento de la vía

En la parroquia San Juan de Cumaná, en el estado Sucre, vecinos pidieron la activación de maquinaria pesada que permita despejar las vías, que colapsaron debido a las lluvias de domingo y lunes en la entidad.

José Fuentes, vocero vecinal, explicó que debido a la crecida del río está cerrado el acceso hacia Guatacaral, donde el cauce corre libremente por la carretera.

Pidió a la gobernadora Jhoanna Carrillo y al alcalde Pedro Figueroa, que procedan a mandar maquinaria para despejar la vía alterna, que requiere, además, de material de relleno para acondicionarla.

Promesa

El dirigente vecinal señaló que hace dos meses acudieron a la gobernación y allí les prometieron que habría bacheos en la parroquia San Juan.

Dijo que ahora hay emergencia, porque quienes trabajan en Cumaná y acuden a la ciudad a hacer diligencias se ven perjudicadas por el desbordamiento del río. “Tenemos tres días (lunes) con el río metido en la población de Guatacaral”.

Agregó que el acondicionamiento de la vía alterna permitiría reactivar el paso del tránsito automotor desde y hacia la parroquia San Juan.

Sucre/ Corresponsalía