Ciudadanos invierten en dispositivos de emergencia para resistir apagones en El Tigre (+Fotos)

Como una forma de resistir a los apagones que ocurren en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, los ciudadanos de varios sectores han tomado la iniciativa de comprar dispositivos inalambricos, para que se mantengan activos durante la contingencia eléctrica.

Si bien en los últimos 15 días se ha reportado una leve disminución de cortes eléctricos en la ciudad, pasando de seis a cuatro horas, muchas comunidades tigrenses todavía padecen fallas al menos una o dos veces por semana.

Carolina Marín, residente del sector La Charneca, se vio en la necesidad de comprar un ventilador con panel solar (recargable con la luz del sol), y así evitar que su bebé recién nacido sufra calor cuando falte la energía.

Palabras

"Pagué 90 dólares por un ventilador grande y creo que fue una buena compra para proteger a mi bebé. No quiero que pase trabajo", expresó.

Abelardo Lara, habitante del sector Fe y Alegría, agregó que junto a su cuñado adquirió una estación de poder portátil, valorada en 825 dólares.

"Esto lo pagamos con financiamiento y porque es necesario para un negocio que vamos a tener, porque la cosa está dura (…) sufrimos mucho cuando se nos va luz", expuso.

UPS agotados en el mercado

En las tiendas electrónicas de la zona los equipos con mayor demanda son los UPS, los cuales funcionan como baterías de respaldo y cuyos precios oscilan entre 40 y 250 dólares. En algunos sitios incluso ya están agotados.

Franklin Ortíz, habitante de Pueblo Nuevo Sur, compró el suyo en 180 dólares, para asegurar su trabajo en línea ante cualquier interrupción.

"Yo trabajo remoto y era una tortura cuando se iba la luz y tenía que salir a resolver. Lo ideal sería que los servicios funcionaran bien, pero hay que ingeniárselas para que no nos afecte tanto", puntualizó.

El Tigre / Damary Díaz