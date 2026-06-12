Trump anuncia muerte de “Niño Guerrero” en operación militar de EE.UU. (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, murió durante una operación militar ejecutada por el Comando Sur estadounidense. Según el mandatario, la acción fue un “golpe cinético rápido y letal” realizado en coordinación con autoridades venezolanas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Trump aseguró que la operación representa un acto de justicia para las víctimas atribuidas a la organización criminal y reafirmó su política de combate contra grupos que Washington considera organizaciones terroristas. El mandatario también sostuvo que el Tren de Aragua ya no cuenta con refugios seguros en Venezuela ni en otros países.

En su mensaje, Trump criticó la política migratoria de su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó de permitir el ingreso de miembros de organizaciones criminales a territorio estadounidense. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá la persecución de carteles y bandas transnacionales vinculadas al narcotráfico y otros delitos.

Hasta el momento, ni el Pentágono, ni la Casa Blanca, ni el Comando Sur de Estados Unidos han divulgado detalles adicionales sobre la operación anunciada por el presidente. Tampoco se han precisado públicamente las circunstancias, el lugar exacto ni la fecha en que se habría producido la muerte del líder criminal.

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¿Quién era “Niño Guerrero”?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, era señalado por autoridades de varios países como el máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y posteriormente expandida por varios países de América Latina.

Estados Unidos lo había incluido entre los criminales más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. Además, enfrentaba cargos federales en Nueva York por terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y otros delitos relacionados con las operaciones internacionales del Tren de Aragua.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Guerrero transformó al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión en una organización criminal con presencia en varios países del continente, vinculada al tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y lavado de dinero.

Washington / Redacción Web