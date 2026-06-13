Arantza Hernández se abrazó emotivamente con su hermana, tras ser liberada

Arantza Hernández fue liberada el viernes luego de permanecer varios meses en prisión por razones políticas, tal y como informaron varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en redes sociales.

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La joven de 19 años de edad no contuvo su alegría, tras reencontrarse con su hermana Samantha, de 16 años, a quien no veía desde el 21 de noviembre de 2025, fecha en la que fue detenida. Ese día también fue arrestada Samantha, aunque salió de la prisión en pocas horas.

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Arantza Hernández fue una de las tres mujeres que quedaron en libertad el 12 de junio de 2026, tras una decisión de autoridades policiales. Según la ONG Foro Penal también fueron excarceladas Génesis Rodríguez y Daniela Araña, quienes al igual que la primera son familiares de tenientes disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FSNB). Estás últimas fueron apresadas en enero de este año.

Caracas / Redacción Web