Vecinos de Playa Grande pidieron regularizar el abastecimiento de agua por tubería

Luego de 12 días sin agua por tubería, los vecinos de La Vivienda, la calle Las Mercedes y transversales de la zona baja de Playa Grande, volvieron a pedir a las autoridades de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), en Carúpano, estado Sucre, seriedad con el esquema de abastecimiento de agua, que nunca saben en realidad cuando la van a poner.

“Aparte que solo la ponen por 24 horas y hay que hacer todo apurado, se dan el lujo de cambiar el día de abastecimiento. Si una semana la ponen un martes y a la siguiente la esperas el mismo día, resulta que la cambian para el viernes. Lo que ocurre es que se acaba el líquido almacenado y se queda uno buscando un tobito de casa en casa para bañarse o lavar un coroto”, relató la vecina de La Vivienda, María González.

Esta semana, los vecinos esperaban el agua el día sábado, pero pasó el fin de semana y no abrieron la llave. Raúl Salinas, vecino del final de la calle 2, dijo que en su sector se quedaron esperando y nada.

Otra voz

Otra residente Valeria Ruiz, cuando eran las 9:00 de la mañana del lunes, contaba que le quedaban “tres deditos” en el tanque y esperaba, como en efecto sucedió, que entrara por tubería en el transcurso de la mañana.

Luis Marcano, habitante de la calle 1, dijo que no entiende cuál es el problema con la zona y el llaveo, porque en otros sectores el agua llega tres y cuatro días, como en La Marina y Virgen del Valle, que se encuentran en la zona alta del pueblo.

“Y en otros como Las Casitas, San Rafael y La Rinconada no la quitan, así que uno termina por pensar que hay algo contra la gente que vive en estos sectores”, se quejó.

Colapso

Y aunque no había agua por tubería, los vecinos de la calle Las Mercedes y La Vivienda, así como en la parte baja de la calle Principal de Playa Grande, sufrieron el colapso del sistema de aguas servidas este domingo, debido a las fuertes lluvias.

“Y decir que hubo que esperar casi hasta el mediodía del lunes para limpiar porque la cosa se puso fea”, relató una vecina de la calle Las Mercedes, cuyo patio se anegó de aguas fecales.

“En mi casa la tanquilla se desbordó y pasamos hasta avanzada la noche luchando para que el desecho no cogiera para la sala”, contó Adelina Lárez, vecina de la calle Dos.

La afectada relató que es lq primera vez que les ocurre así, por lo que presume que el sistema está peor que nunca, “y de la alcaldía llevan como dos años ofreciendo que si arreglan el bombeo, que si limpian las bocas de visita, que si meten tuberías. Llegamos a donde teníamos que llegar y ahora los desechos nadan en nuestros porches, baños y salas”.

Sucre / Yumelys Díaz