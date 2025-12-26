Vecinos de Playa Grande piden que aceleren solución a derrames de cloacas

Los vecinos de las calles Principal y Las Mercedes de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, volvieron a pedir a las autoridades de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y de la alcaldía, que aceleren la solución a los derrames de aguas putrefactas, que causan insalubridad, malos olores y afean la zona.

Mirtha Méndez, habitante de la calle Principal y dueña de un negocio de comida, dijo que parte del problema tiene que ver con la cantidad de agua que baja de la zona alta, cuando abren el agua potable para esos sectores.

Explicó que colapsan las bocas de visita por el volumen de líquido que se acumula y rebosa en la calle Principal.

Agregó que los malos olores y la insalubridad no dejan vivir a los vecinos de la zona baja de Playa Grande, donde rebosan las aguas hacia las cunetas y corren hacia la salida de lluvias de la comunidad, que es la salina.

Otro agravante es que en el sector se concentran ventas de comida, abastos y otros negocios, que se ven afectados a diario con los ríos de aguas servidas que corren por la calle.

Tubos

En la calle Las Mercedes, el vecino Ronny Marcano señaló que en su casa debieron romper una salida de las aguas servidas hacia la calle, porque se desbordaban los sanitarios y las aguas fecales salían por todas partes.

Señaló que el alcalde Julio Rodríguez les explicó que el problema es una tubería rota en la vía nacional, cuya sustitución ya está aprobada, para lo cual ya cuentan con 650 metros de tubería.

El problema se agrava cuando apagan la bomba de la estación de impulsión de la zona, para evitar que siga colapsando la tubería en su recorrido a Campo Ajuro.

El jefe local anunció, hace unos meses, que ya tenían los tubos, tanto para reparar la aducción de aguas servidas, como la de líquido potable, pero a pesar de esto no ha habido movimientos de obras.

Según reportes de la alcaldía e Hidrocaribe, en Playa Grande, en la actualidad, no hay colectores caídos.

Sin embargo, la Navidad se vivió en las calles de la zona baja, en medio de los derrames cloacales y los malos olores que estos generan.

