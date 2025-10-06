Vecinos de Periquito en Andrés Mata llevan 11 días sin electricidad por la quema de un transformador

Vecinos de la comunidad de Periquito, en el municipio Andrés Mata del estado Sucre, denunciaron que llevan 11 días pasando penurias, luego de que el transformador que abastecía al caserío explotara y los dejara sin energía eléctrica.

Entre los afectados se encuentra Julieta Albino, quien relató que quienes la han pasado peor son los adultos mayores, sobre todo los que son hipertensos, porque el calor es insoportable. “Ni agua fría hay para tomar”.

Zoraima Calderín señaló que también hay niños que se ven afectados porque deben pasar noches de calor, sin contar con las plagas que los atacan.

Roselis Osuna, cuya suegra vive en el caserío, explicó que desde que se averió el transformador, deben estar pendientes de sus familiares por el tema de la salud.

Acción

El transformador se dañó desde el 25 de septiembre y la afectación alcanza a unas 16 casas que están sin electricidad.

Al parecer, unos brigadistas de la zona se montaron en el poste y tomaron el serial del transformador dañado, pero al sector no han llegado los equipos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para evaluar el daño en el equipo y ver si tiene reparación.

Los vecinos pidieron al alcalde que accione para que se acelere una solución, porque la situación es inhumana.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano