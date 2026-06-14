domingo
, 14 de junio de 2026
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Superioridad y goleada 7-1 de Alemania sobre Curazao en el Mundial

junio 14, 2026
Alemania no tuvo cortesías con Curazao en el arranque de la actividad de ambas selecciones en la justa universal / Foto: EFE

La selección de Alemania impuso su superioridad este domingo en el estreno del Mundial 2026 contra Curazao, a la que goleó por 7-1 con los tantos de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck y Kavi Havertz, en el primer tiempo, y de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y de nuevo Havertz, en el segundo.

Curazao logró empatar el 1-0 en el minuto 21, por medio de Livano Comenencia, que anotó el primer tanto de la historia de su selección en un Mundial, pero luego recibió cinco tantos del conjunto germano, campeón cuatro veces de esta competición y cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

Con su diferencia dominical, Alemania igualó el score que logró en Brasil 2014, cuando batió 7-1 a La Canariña en una dispareja semifinal.

Houston / EFE

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