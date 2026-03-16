Vecinos de Los Chaimas protestan en Cumaná tras 22 días sin agua por tuberías (+Video)

Habitantes del sector Los Chaimas, en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, salieron a las calles para protestar ante la prolongada ausencia del servicio de agua potable por tuberías, una situación que -según denunciaron- se mantiene desde hace al menos 22 días y afecta a más de mil familias de la comunidad.

Durante la manifestación, los vecinos expresaron su descontento por las dificultades que enfrentan diariamente para poder acceder al recurso hídrico, lo que ha obligado a muchos a trasladarse a otros sectores o depender de cisternas y la compra de agua para cubrir sus necesidades básicas.

Félix Tormet, residente de la zona, explicó que la comunidad decidió manifestar debido a que la mayoría de los hogares dependen del sistema de distribución por tuberías y actualmente deben cargar agua desde otros puntos para poder cocinar, limpiar o realizar labores domésticas.

El residente también cuestionó que días atrás se había anunciado que el servicio sería restablecido en un lapso de entre 48 y 72 horas, promesa que "no se cumplió".

Críticas

Criticó las limitaciones que, según indicó, se presentan cuando llegan camiones cisterna a la comunidad.

“Cuando cargamos dos o tres tobos, ya para el segundo viaje nos lo quieren limitar”, afirmó.

“No queremos cisternas, queremos agua por tuberías”

Durante la protesta, varias personas manifestaron su cansancio ante la constante búsqueda de agua en distintos lugares de la ciudad.

Una de las residentes señaló que la situación se ha vuelto insostenible para las familias del sector.

Deseo

“No queremos más cisternas, queremos agua por tubería”, expresó, al tiempo que pidió a las autoridades ofrecer información clara sobre la situación que se registra en el sistema hídrico del Embalse Turimiquire.

Los afectados también denunciaron que muchas familias han tenido que comprar agua a diario para cocinar y beber, mientras que en algunos casos recurren al agua de la playa para resolver otras necesidades domésticas.

“En muchas comunidades está saliendo el agua, pero en Los Chaimas estamos como camellos”, expresó una de las afectadas.

Ana Velasco expuso las dificultades que atraviesan especialmente los adultos mayores de la comunidad, quienes se ven obligados a cargar recipientes de agua pese a sus condiciones de salud.

“Soy abuela y estoy cansada de cargar agua. La mayoría aquí somos personas mayores y esto nos está afectando”, afirmó.

Los manifestantes hicieron un llamado a la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, y al alcalde de Cumaná, Pedro Figueroa, para que atiendan la situación y se restablezca el suministro de agua por tuberías, al considerar que se trata de un servicio esencial para la vida cotidiana de la población.

Cumaná / Lino Castañeda