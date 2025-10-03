Vecinos de La Pica de Evaristo I denuncian que pasarela presenta un cráter que impide la circulación

Habitantes de La Pica de Evaristo I, en la zona oeste costera del municipio Bermúdez, en Sucre, denunciaron que la pasarela que une al sector con el resto de la zona está a punto de caer. Todo esto ante la indolencia de las autoridades.

Israel Véliz, vecino del sector, explicó que el paso peatonal es el único que comunica a los habitantes de la comunidad con el callejón Vista Alegre de Güiria de la Playa, por donde salen a la vía Principal.

La estructura presenta un cráter que amenaza con extenderse y que pone en riesgo la vida de quienes por la necesidad deben pasar por el lugar.

Pidió a las autoridades locales, especialmente a la alcaldía que se presenten a evaluar el problema, porque con una reparación se puede frenar el deterioro y evitar dejar incomunicados a los habitantes de La Pica de Evaristo I.

Sin opción

José Rosario Méndez, periodista, locutor y vecino del sector, se sumó a las voces que piden un arreglo de la pasarela.

Agregó que se trata de un problema grave y que afecta la vida de quienes viven en la humilde comunidad agrícola, que deberán buscar otros caminos para salir a la vía Principal.

Sucre / Corresponsalía Carúpano