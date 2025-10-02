Vecinos de la calle Calvario de Carúpano anuncian bote de agua potable que amenaza con hundir la vía

Vecinos de la calle Calvario de Carúpano, en el estado Sucre, denunciaron que un bote de agua potable lleva más de dos meses abierto en plena vía, sin que ninguna autoridad de la alcaldía, ni de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) se haya preocupado por mandar una cuadrilla para buscar y reparar la rotura.

Luis Mujica, uno de los afectados, dijo que el problema se presenta en la intersección de las calles Junín y Monagas, donde se pierden miles de litros de agua al día, mientras en el mismo centro de la ciudad hay sectores que siguen sin recibir una gota del vital líquido.

Otra vecina, que prefirió no identificarse, dijo que se trata de un verdadero peligro para todos los habitantes de la cuadra, porque ya el pavimento comenzó a hundirse y amenaza con llevarse todo. “Hasta que no pase una desgracia no harán caso a lo que está ocurriendo”.

Carmen Patiño pidió a las autoridades que aceleren una solución al problema. “Aparte del daño que ya se nota en la carretera, es lo que se pierde, da lástima como se bota el agua tan malamente”, recalcó la afectada.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano