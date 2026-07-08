Vecinos de la calle 8 de Guayacán de las Flores llevan ocho días sin electricidad

Habitantes del sector 1, calle 8 de Guayacán de las Flores, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, denunciaron que llevan desde el jueves 1ero de julio sin electricidad, debido a la avería de un transformador de 75 Kva.

La residente María Lugo explicó que acudió al sitio una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual les informó del problema y después que se marcharon no han vuelto por el sector.

Después de ocho días sin servicio, las familias de la zona siguen a la espera de una solución, mientras sufren las incomodidades de vivir sin electricidad.

Afectados

Luis Pereira dijo que la situación afecta de manera particular a adultos mayores, quienes sufren los embates del calor. "Tampoco se cuenta con otros insumos básicos y ya la mayoría consumió lo que tenía en sus neveras para no perder los alimentos".

Otra vecina, que prefirió no identificarse, señaló que no han arreglado la falla porque no cuentan con un camión cesta.

Sucre / Yumelys Díaz