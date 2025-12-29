lunes
Vecinos de Guanipa piden asfaltado urgente para las calles

diciembre 29, 2025
Residentes afirman que las calles tienen más de 40 años en mal estado / Fotos: Cortesía

Vecinos del sector José Antonio Anzoátegui de Guanipa denunciaron este lunes que desde hace más de 40 años la calle Santaella se encuentra deteriorada.

Comentaron que las calles Droz Blanco y Francisco de Miranda también están en pésimas condiciones.

De acuerdo con los afectados, hace dos meses, aproximadamente, introdujeron una solicitud en la alcaldía, pero a la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta.

“Estamos aquí muy respetuosamente solicitando que el gobierno municipal nos tome en cuenta y nos acondicionen estas áreas”, dijo uno de los denunciantes, quien además demandó estabilidad en los servicios públicos.

Guanipa / Carlos Morales

