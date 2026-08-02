Vecinos de El Rosario de El Muco en Bermúdez piden regularización de servicio de agua hacia ese sector

Vecinos del sector El Muco del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, pidieron a las autoridades una solución al problema del agua, que los viene afectando de forma severa, porque reciben el vital líquido con una bomba, desde un pozo.

De acuerdo con un comunicado que emitieron este viernes, soportan diariamente los constantes cortes de electricidad, que superan las cinco horas y a esta grave situación se le suma un problema aún mayor: la falta de agua potable.

Explican que la persona encargada de abrir la tubería para el llenado del tanque no está cumpliendo con su labor. “La excusa presentada es que, cuando se restablece el servicio eléctrico, "ya es de noche" y a esa hora "no acude al lugar”.

Ineficiencia

La situación se agrava porque al día siguiente cuando pone a llenar el tanque de 8 a 9 am, la luz se va a las 11 y el tanque queda incompleto. “Mientras tanto, familias enteras y diversos sectores de nuestra comunidad quedan completamente desabastecidos de un recurso vital”.

Pidieron a las autoridades competentes y al Consejo Comunal de la comunidad de El Muco, sector El Rosario, el cumplimiento inmediato en la apertura del sistema de agua apenas llega la energía eléctrica.

Además, una reorganización o designación de personal comprometido si la persona actual no puede cumplir con el horario y un pronunciamiento y acción inmediata por parte del Consejo Comunal. “El agua es un derecho fundamental, no un favor. ¡El Muco y el sector El Rosario merece respeto y soluciones!”.

Sucre / Corresponsalía