domingo
, 02 de agosto de 2026
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Funvisis reportó sismo de 4,2 con epicentro en el estado Yaracuy la noche de este sábado

agosto 2, 2026
El epicentro se ubicó 29 kilómetros al noreste de Aroa y 36 kilómetros al norte de San Felipe / Foto: Archivo

Un sismo de magnitud 4,2 sacudió al estado Yaracuy la noche de este sábado. Así lo confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en sus plataformas digitales.

Reportes de las redes sociales indicaron que el movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 11:16 de la noche  se sintió en zonas de los estados Falcón, Carabobo y Lara.

El epicentro se ubicó 29 kilómetros al noreste de Aroa y 36 kilómetros al norte de San Felipe. La profundidad fue de 8,1 kilómetros, de acuerpo al informe del ente.

Caracas / Redacción web

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