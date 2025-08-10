Vdgas activó protocolo de emergencia, tras la explosión en Tronconal

La empresa Vdgas informóo en una nota de prensa que prioriza la "seguridad de clientes y comunidad, por lo que, después del evento ocurrido (explosión) en el sector Tronconal 5to (Quinto) de Barcelona, estado Anzoátegui, de inmediato, interrumpimos el servicio de gas en la zona, activamos todos los protocolos de emergencia con nuestras cuadrillas".

Como se reportó previamente en El Tiempo, el sábado se registró un siniestro que dejó un saldo de 12 heridos, de acuerdo con reportes oficiales de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar. Los lesionados reciben atención médica en centros asistenciales.

"Estamos trabajando conjuntamente con las autoridades locales y Cuerpo de Bomberos para atender la situación. Ante tal eventualidad reiteramos la importancia de la prevención y el correcto manejo de las instalaciones internas de gas. Hacemos un llamado a la comunidad para que, ante cualquier sospecha de fuga, se actúe con rapidez: Ventilar los espacios, evitar encender o apagar aparatos eléctricos y reportar inmediatamente a nuestros números de emergencia: 0281 2694011 y 0424 8025016 que se encuentran activos las 24 horas del día ", indicó la compañía en el comunicado.

Llamado urgente

"Hacemos un llamado a la comunidad a verificar sus instalaciones internas y de existir alguna duda, solicitar una inspección para evaluar su buen funcionamiento y a no permitir que hagan instalaciones, adaptaciones o revisiones con personal que no esté debidamente calificado para esa actividad y denunciar a personas que estén conectadas irregularmente a las instalaciones de gas o que las mismas sean ejecutadas por personal no autorizado", indicó Vdgas que puso a disposición unos números telefónicos adicionales para atender cualquier emergencia.

"Agradecemos la cooperación y responsabilidad de todos y renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos para garantizar una comunidad más segura.

Para mayor información o reportes, por favor contacte a nuestras líneas oficiales del Departamento de Servicio Técnico, a través de los números para Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería: 0281-4239495 y 0414 7883513".

Barcelona / Redacción Web