Usuarios: es un abuso que cobren 7 dólares por una bombona de 18 Kg

Usuarios de gas doméstico en Santa Rosa, municipio Freites, reportaron lo que, a su juicio, es una situación irregular en torno al precio que deben pagar por el cilindro de 18 kilogramos.

Según los testimonios de residentes, quienes prefirieron omitir sus nombres, durante el fin de semana se realizó la recolección de cilindros y fueron sorprendidos por el anuncio hecho por los encargados sobre las opciones para la bombona de 18 kilogramos: desembolsar 100 bolívares si el cilindro es recargado con 10 kilos, o llenarlo completo y pagar el equivalente a 7 dólares al cambio de la tasa oficial cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV), que el fin de semana estuvo en 110,55 bolívares.

"Me parece un abuso. Es un precio excesivo. Hay una diferencia de más de 600 bolívares entre una bombona que llenan con 10 kilos y la que recargan con 18 kilos. Las autoridades tienen que revisar eso porque los usuarios estamos siendo perjudicados y la situación económica no es la mejor", expresó una vecina.

Otra residente dijo que optó por pagar sólo 100 bolívares por el llenado del cilindro con 10 kilos porque no tenía más plata y también mostró su desacuerdo con el precio fijado para la presentación de las bombonas de 18 kilogramos.

"Me gustaría saber quién fijó esos montos porque sé que en cada municipio son diferentes, pero aquí se excedieron. No entiendo por qué cobran tanto. La planta de llenado está en Anaco y eso es cerca. No estamos hablando de un recorrido largo ni de un estado a otro", acotó.

La comunidad exhortó a los entes encargados del servicio de gas doméstico a supervisar y ejercer contraloría en las ventas de los cilindros para evitar especulación con los precios de los cilindros.

Otros precios

Los usuarios dijeron que las presentaciones de 10 kilogramos y 43 kilogramos no han tenido incrementos significativos en los últimos meses.

"La más pequeña cuesta 100 bolívares y antes costaba 80 y la más grande, que es la de 43 kilos, vale 15 dólares; esa es muy cara y no sabemos por qué. Esa misma cuesta 285 bolívares en Cumaná, estado Sucre", comentó una vecina.

Santa Rosa / Danela Luces