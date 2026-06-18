Usuarios: "En Cantaura el servicio eléctrico está peor desde el apagón"

Luego del apagón registrado en horas de la tarde del lunes 15 de junio, el cual dejó a oscuras a cinco municipios de la zona centro del estado Anzoátegui, los usuarios que residen en Cantaura, capital de Freites, reportan que el sistema eléctrico en esa jurisdicción está más vulnerable y han soportado largos cortes de luz que hasta la noche de este miércoles sumaron 27 horas sin luz.

"El lunes, casi al mediodía, quitaron la luz en toda la ciudad porque harían unos trabajos de mantenimiento. Volvió a las 4:00 de la tarde y como 15 minutos después se volvió a ir hasta las 6:50 de la mañana aproximadamente. Luego, un poco después de las 11:00 de la mañana otra vez nos quedamos sin luz por cinco horas y cuando volvió hubo fluctuaciones muy fuertes. Ayer miércoles nuevamente quedamos sin servicio desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche. Estamos peor después del apagón", relató Belén Itriago, quien expuso las quejas que se repiten en diferentes sectores.

Según el exconcejal de Freites, José Franco Salazar, las interrupciones del servicio eléctrico que no sólo se han hecho por sectores, sino que en ocasiones han dejado sin luz a todos los habitantes de Cantaura, se habrían originado debido a que la ciudad estaría siendo abastecida temporalmente por el Circuito Barra, ya que la unidad móvil que la alimenta no estaría operando con toda su capacidad, luego de la avería registrada en la subestación El Roble que causó el apagón afectando también a Anaco, Aragua, Santa Ana y Mc Gregor.

Versión extraoficial

"Hemos podido conocer, de manera extraoficial, que tras la explosión de un transformador de potencia en la subestación El Roble, allí se hicieron unas maniobras para restablecer el servicio en corto plazo, pero la unidad móvil que alimenta a Cantaura no está 100% operativa porque el equipo que se dañó tiene que ser sustituido. Ahora la ciudad fue conectada al Circuito Barra mientras se solventa de manera definitiva", explicó el exedil.

Según dijo, la contingencia dejó en estado de vulnerabilidad el sistema eléctrico de la capital chamariapera, pues cada vez que ocurra una eventualidad en el suministro de energía de Anaco, tendrá un impacto en los circuitos locales generando cortes y apagones.

Exhortación

En tal sentido, exhortó a las autoridades locales y regionales a que realicen las gestiones necesarias para reemplazar los equipos dañados en la unidad móvil de la subestación El Roble.

"El llamado es al gobernador Luis José Marcano y al alcalde de Freites, Gabriel Hernández, para que hagan los trámites y gestiones correspondientes ante el gobierno central para que sustituyan esos equipos y los usuarios no sigamos en zozobra con esta situación", expresó.

Cantaura / Danela Luces