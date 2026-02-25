USD 880 millones de activos venezolanos asociados al régimen de Maduro fueron bloqueados por Suiza

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, por parte de tropas estadounidenses, el gobierno suizo bloqueó unos 880 millones de dólares en activos asociados al expresidente de la República de Venezuela y su círculo cercano, como medida preventiva para impedir la fuga de fondos.

El Ministro de Exteriores de Suiza, informó a través de la agencia de noticias AFP que los activos congelados en el país caribeño ascenden a 687 millones de francos suizos. Esta es la primera vez que expresan la cifra oficial sobre los fondos, tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento el pasado 5 de enero.

El Consejo Federal de Suiza adoptó la medida luego del arresto de Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. La segunda audiencia será el 26 de marzo en Nueva York.

De acuerdo con AFP, un portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores helvético explicó que “la medida pretende asegurar que los fondos bajo sospecha no salgan del sistema financiero suizo, lo que protegería la integridad de esos recursos mientras se verifica la legalidad de su origen“.

Según el medio internacional, en caso de verificarse que el dinero fue obtenido de forma irregular, el gobierno suizo aseguró que buscará su devolución en beneficio del pueblo venezolano.

Cabe destacar que esta acción se suma a las sanciones impuestas desde 2018 bajo la Ley de Embargo, que contemplaban restricciones a cuentas y activos relacionados con altos funcionarios y entidades del gobierno oficialista.

Puerto La Cruz / Redacción web