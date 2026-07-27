Anriquelis Barrios obtuvo una medalla dorada para Venezuela en el judo de Santo Domingo 2026

Anriquelis Barrios dictó cátedra en la divisón -63 kilogramos del judo de los Juegos Centroamericanos y Del Caribe Santo Domingo 2026, tras diputar un combate férreo ante la mexicana Prisca Awiti a quien venció en el choque final por Ippon para quedarse con la medalla dorada de su categoría en el torneo de judo.

"No puede estar en San Salvador 2023 debido a una lesión, por esta razón estaba muy enfocada en ganar esa medallas y muy especialmente a esas rivales que son tan fuertes. Mi objetivo siempre va a ser da la mejor versión de mí misma", destacó Barrios en entrevista concedida a Ydanis Navas, periodista del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte).

Así lo demostró la guayanesa que al entrar al tatami dominicano no ocultó sus intenciones de conquistar el campeonato con un contundente debut, venciendo con autoridad a su rival local Creymarlin Valdez por la vía del Ippon cuando se había cumplido 1:10 de combate.

Más palabras

"Logré avanzar con estrategia, inteligencia. Tengo mucho tiempo compitiendo contra ellas y sabía que -63 era una de las categorías más fuertes a nivel centroamericano y panamericano", reflexionó Barrios sobre el análisis previo que sostuvo sobre las rivales que encontraría en el evento.

Barrios confirmó su supremacía en el segundo choque ante la cubana Maylin del Toro, en el combate que se extendió hasta el punto de oro.

En un combate marcado por la paridad técnica y táctica de las competidoras además de las tensiones por las amonestaciones que acumularon ambas, dos shidos para cada una dentro del tiempo reglamentario, fue el Waza-ari que marcó Barrios a los 05:45 el que le adjudicó la victoria de semifinales para avanzar a la fase decisiva.

Combate definitorio

Más tarde en la fase decisiva, el combate se desarrolló de manera equilibrada con igualdad de amonestaciones entre Barrios y la mexicana Prisca Awiti, subcampeona olímpica en París 2024.

Ambas atletas recibieron penalizaciones, al recibir un shido para la venezolana a los 00:59 y otro para Awiti a los 03:53, todo se resolvió cuando la guayanesa sentenció la victoria por ippon.

Caracas / Redacción Web