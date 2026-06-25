Urepanz: No es justo que obliguen al trabajador a cumplir la jornada laboral en medio de la grave situación

A juicio del presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, no es justo que la gobernación exija a los trabajadores cumplir la jornada laboral en medio de la situación delicada que vive el país, tras los terremotos registrados este miércoles 24 de junio.

El sindicalista considera que la nación vive un "tiempo de luto, reflexión, empatía y tristeza" y además cree que el peligró está latente en la calle ante posibles réplicas.

"Por ello no es justo que el gobernador Luis José Marcano dicte lineamientos que ordenen y obliguen al trabajador a cumplir la jornada laboral ante esta grave situación. Es un momento de conmoción nacional por una gran tragedia, en la cual se sienten aún réplicas del hecho, quizás imperceptibles en la zona, pero que pueden, y Dios no lo permita, crear un estado de emergencia mayor. Pero si fuera de júbilo o fiesta por cualquier motivo banal, el gobernador abiertamente hubiese dado la jornada libre para la celebración, lo cual no critico, pero considero, desde nuestra trinchera de lucha, que es un momento de reflexión", explicó.

Hurtado espera que el mandatario estadal reconsidere sus acciones y permita que los empleados públicos, que lo deseen, se resguarden en sus hogares sin temor a represalias.

Barcelona / Jesús Bermúdez