Unicef estima que se requieren $65,7 millones para atender impacto humanitario tras los terremotos en Venezuela

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó este jueves que en los próximos meses se requerirán 65,7 millones de dólares para atender el impacto humanitario generado por el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el organismo, los recursos permitirán asistir a unas 470.000 personas, entre ellas 169.000 niños, mediante programas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección infantil y social. Según el balance oficial del Gobierno, los sismos dejaron al menos 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 damnificados.

Unicef solicitó mantener el apoyo para garantizar que niños y adolescentes tengan acceso a agua potable, atención médica y servicios de protección. Además, advirtió que esta población enfrenta mayores riesgos de sufrir afectaciones psicológicas, violencia, negligencia, explotación y separación familiar tras la emergencia.

"Un mes después de los terremotos, niños, niñas y familias aún enfrentan las consecuencias de esta devastadora catástrofe. Más allá del daño visible, el miedo, la incertidumbre y las alteraciones causadas por el desplazamiento pueden tener impactos duraderos en el bienestar de la niñez", señaló el representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol.

El organismo indicó que ha distribuido más de 82 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre ellos kits de salud, equipos para purificación y almacenamiento de agua, así como materiales para el desarrollo infantil y actividades recreativas. También informó que, en coordinación con el Gobierno, apoyó la atención primaria de más de 21.000 personas mediante equipos móviles de salud y suministró medicamentos esenciales a 198 centros de salud, con capacidad para atender a unas 49.000 personas. Asimismo, más de 5.000 personas han recibido servicios de nutrición, incluyendo detección de desnutrición aguda, suplementación con micronutrientes, asesoría nutricional y apoyo a la lactancia materna.

En paralelo, el Banco Mundial estimó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.

Caracas / Redacción web