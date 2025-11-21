Una de las disidencia de las FARC se compromete a no reclutar menores de edad en Colombia

El Gobierno colombiano y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC, pactaron seis acuerdos, entre ellos el que ese grupo armado irregular no reclute menores de 18 años para sus filas, facilitar el acceso a la tierra y la contención de la tala de bosques.

En un comunicado, divulgado este viernes por la Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno con el EMBF-FARC, las partes dan cuenta de los logros alcanzados en el VII ciclo de negociación, realizado en el caserío Campo Hermoso, del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá (sur).

De acuerdo con el documento, el "acuerdo compromete al EMBF FARC-EP a iniciar la implementación de una política de no incorporación de menores de 18 años a sus filas".

En ese sentido, el Gobierno incrementará los programas integrales de protección de los niños y adolescentes, "especialmente en zonas de conflicto".

En el texto de nueve puntos se acordó también promover el acceso a la tierra y constituir "Zonas de Reserva Campesina (ZRC)".

Más adelante, el comunicado señala que se logró un acuerdo sobre ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva, que incluye la contención de la tala de bosques, la sustitución de cultivos de coca y la protección de parques nacionales naturales.

En el caso de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, el punto cinco especifica un pacto "que permita el libre ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos", y también que "garantice a todos los partidos y candidatos el derecho a exponer sus programas ante los electores del país".

Tras las legislativas del 8 de marzo próximo, Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo y, en caso de ser necesaria, una segunda vuelta sería el 21 de junio.

El documento, con fecha 20 de noviembre, fue firmado por la jefe de delegación del Gobierno, Gloria Quiceno, y Leopoldo Durán, líder negociador del EMBF.

Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano con esta disidencia de las FARC cuentan con la presencia de delegados de las embajadas de Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela, en calidad de países garantes.

También estuvieron delegados del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias, quienes son acompañantes permanentes.

Tres años después del lanzamiento de la 'paz total', política gubernamental liderada por el presidente Gustavo Petro, ningún grupo armado se ha desmovilizado. No obstante, se mantienen los diálogos con los Comuneros del Sur (escisión del ELN) y dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Sin embargo, el Gobierno también negoció con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, liderada por alias 'Iván Mordisco', el criminal más buscado de Colombia, pero dejó de hacerlo por una oleada de violencia de ese grupo en el suroeste del país.

Bogotá / EFE