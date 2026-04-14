Juan Pablo Guanipa visitó a Perkins Rocha en su arresto domiciliario y exigió su libertad plena

El dirigente político Juan Pablo Guanipa visitó al abogado y preso político Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario tras haber pasado más de año y medio recluido en El Helicoide.

Guanipa denunció que el régimen de Delcy Rodríguez le sigue negando a Rocha la libertad plena, pese a la vigencia de la Ley de Amnistía.

«La última vez que vi a Perkins Rocha fue la noche del 28 de julio. Esa noche, Perkins defendió valientemente la verdad y la soberanía del pueblo venezolano. El régimen respondió a esa valentía secuestrándolo por más de año y medio en El Helicoide. Y ahora, lo siguen teniendo preso en su casa», escribió Guanipa en X tras el encuentro.

«Hace pocos días volví a ver a Perkins, sigue igual de fuerte y comprometido por la libertad de nuestro país», añadió, antes de exigir: «Liberen a Perkins Rocha. Liberen a todos los presos políticos, civiles y militares».

Rocha, asesor legal de la líder María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fue detenido en agosto de 2024 en medio de la represión desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque fue excarcelado en febrero de 2026, sigue bajo arresto domiciliario con vigilancia permanente y el régimen le ha negado el beneficio de la Ley de Amnistía.

El pasado 13 de marzo, el juez José Antonio García Morán, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo, declaró «sin lugar» la petición de amnistía solicitada por su abogado Omar Mora Tosta el 24 de febrero.

Caracas / Monitoreamos