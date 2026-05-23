Un tiroteo se suscitó cerca de la Casa Blanca y activan cierre de seguridad (+Video)

La Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad este sábado 23 de mayo de 2026, luego de que se registraran detonaciones en sus alrededores mientras periodistas cubrían en vivo información relacionada con un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La periodista Selina Wang publicó en sus redes sociales un video del momento en que comenzaron a escucharse los disparos mientras grababa contenido desde el césped norte de la Casa Blanca. Según relató la comunicadora, los miembros de la prensa fueron resguardados inmediatamente en la sala de conferencias como medida preventiva.

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El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que inició una investigación sobre las detonaciones registradas en las cercanías de la intersección entre la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, muy cerca del complejo presidencial donde se encontraba el presidente Donald Trump.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, señaló la agencia federal a través de su cuenta oficial en X.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado personas heridas ni detenidos relacionados con el incidente. Sin embargo, el despliegue de seguridad en la zona se mantuvo activo mientras continuaban las investigaciones sobre el origen de los disparos.

Washington / Redacción Web