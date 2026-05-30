Un soldado guyanés resultó herido en un nuevo ataque en la frontera con Venezuela

Un miembro de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) resultó herido este viernes tras ser su patrulla atacada desde el lado venezolano de la frontera en la Región Siete del país, escenario este mes de varios incidentes similares.

El soldado recibió de inmediato primeros auxilios antes de ser evacuado a la capital Georgetown para recibir tratamiento, según el comunicado de la GDF, que agregó que su estado es estable.

La patrulla escoltaba civiles por el río Cuyuni, en la frontera con Venezuela, cuando fue blanco del ataque, pero logró garantizar el paso seguro de los ciudadanos.

La GDF declaró que continúa manteniendo "una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental" y que está comprometida con "la salvaguarda de la integridad territorial de Guyana y de la seguridad de las comunidades fronterizas".

El pasado 4 de mayo, otro soldado de la GDF resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha que patrullaba también en el río Cuyuni.

Dos días después, la GDF denunció que una de sus patrullas enfrentó "fuego hostil dos veces" cuando realizaba operaciones de seguridad en la misma zona fronteriza.

La frontera entre ambos países ya fue escenario en 2025 de ataques similares, que las autoridades guyanesas atribuyeron a grupos criminales venezolanos, siendo el más grave uno en febrero de ese año que se saldó con seis soldados de la GDF heridos.

Tras los ataques ocurridos a principios de este mes, el canciller venezolano, Yván Gil, tildó de "relatos y montajes" estos incidentes.

Venezuela y Guyana mantienen una disputa fronteriza de larga data por la región del Esequibo, administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró este mes audiencias sobre este litigio por el Esequibo, que ocupa dos terceras partes del territorio de Guyana y es rico en petróleo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó el pasado lunes que el Esequibo "es y seguirá siendo guyanés", durante las celebraciones del 60 aniversario de independencia del país.

"El Esequibo es de Guyana. Nunca ha sido venezolano. Ni tampoco español", declaró Ali, haciendo referencia al Laudo Arbitral de 1899, que definió la frontera, como fundamento de la posición legal de Guyana.

Ali dejó claro que la defensa de la soberanía de Guyana se llevará a cabo a través de los tribunales y la diplomacia, y "jamás mediante la guerra".

Georgetown / EFE