Un Maduro más delgado y sin levantar la voz y una Cilia Flores sonriente, marcaron la presencia de ambos detenidos en su segunda audiencia en Nueva York

Según testigos presenciales y reportes de agencias internacionales, la segunda audiencia en el juicio que se le sigue al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se desarrolló en un clima de tranquilidad, y aunque no se desestimó la continuación del proceso judicial, todavía queda pendiente la decisión sobre la manera en que los dos acusados cubrirán los gastos financieros de su defensa legal.

En el interior de la sala del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU., y -a diferencia de la primera audiencia del 5 de enero- ni Maduro ni Flores pronunciaron alguna palabra en voz alta o se dirigieron al público presente, que tampoco protagonizó altercados o alzó consignas a favor o en contra.

Tanto Maduro -más delgado esta vez en su aspecto físico- como Flores aparecieron vestidos con bragas color beige, y un semblante aparentemente tranquilo y a ratos sonrientes.Escucharon a través de audífonos la traducción de lo que decían sus abogados y las respuestas del juez Alvin Hellerstein.

Pago a los abogados

Tal como se había previsto, la audiencia se centró en el tema del acceso de los acusados a fondos del gobierno de Venezuela que han sido retenidos o incautados por EE.UU. para pagar a sus abogados.

Aunque la Fiscalía estadounidense señaló que los detenidos pueden disponer de sus fondos personales, recalcaron que no es posible que utilicen un dinero que ha sido congelado en virtud de las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra el gobierno chavista.

Para la Fiscalía el impedimento en la utilización del dinero retenido era una cuestión de “seguridad nacional”, a lo que el juez Hellerstein respondió que aún, siendo un asunto de seguridad nacional, lo cierto es que ya se está negociando con la actual administración de Miraflores, frase que dejaba en claro que la puerta no estaba del todo cerrada para evaluar otras salidas.

Más detalles

La defensa de Maduro y Flores también abordó el tema de las audiencias iniciales, pero fue algo sobre lo que no se profundizó.

Ambos acusados en ningún momento se mostraron nerviosos, e incluso Flores se despidió de sus abogados con besos en la mejilla.

Maduro está acusado por los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína y conspiración y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Mientras Flores es señalada de conspiración para la importación de cocaína, y conspiración y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Caracas / Redacción Web