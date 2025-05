Un estudiante venezolano fue detenido tras acudir a cita en tribunal de inmigración de Nueva York

Un venezolano de 20 años, estudiante en un instituto de Nueva York, fue detenido por el Servicio de Inmigración de EE.UU. (ICE) tras acudir a una cita rutinaria en un tribunal de inmigración, según denunciaron este martes autoridades locales y un grupo de estudiantes.

El medio local Chalkbeat indica que el joven, Dylan, acudió con su madre y sin un abogado a una cita migratoria rutinaria el 21 de mayo en la que "inadvertidamente" renunció a protecciones legales, y al salir del tribunal en Manhattan, los agentes del ICE vestidos de incógnito lo siguieron y detuvieron.

La fiscal general del estado, Letitia James, tildó el caso de "despreciable" en su cuenta de X hoy, y dijo que el joven "es un estudiante que siguió el proceso legal y está intentando obtener una educación y proveer para su familia", pero "ICE se aprovechó de su cita en el tribunal para arrestarlo".

De acuerdo con los medios, Dylan, cuya familia no ha querido divulgar su apellido por miedo a represalias, llegó a EE.UU. bajo la política de la Administración de Joe Biden que le permitió iniciar un proceso de solicitud de asilo, y estudia en un instituto de El Bronx que ofrece cursos de inglés a mayores de edad.

Destacan también que se trata del primer caso conocido de detención por parte de ICE de un estudiante del sistema educativo público de Nueva York.

La agencia de inmigración federal dijo al canal CBS que el joven "es un extranjero ilegal de Venezuela que entró ilegalmente en EE.UU. hace más de un año" y que en la era Biden "fue hallado en la frontera y soltado dentro del país", por lo que puede ser sujeto a una deportación rápida.

El New York Legal Assistance Group, una ONG que presta servicios legales a inmigrantes y asiste al joven, disputó al ICE en un comunicado y afirmó que este "entró en EE.UU. con permiso para buscar asilo", pero su detención le impide hacerlo "con las protecciones que se le ofrecen bajo la ley".

Su madre, Raiza, indicó a los medios que Dylan no tiene antecedentes penales y que trabaja como repartidor para ayudar en el hogar, que incluye a dos hermanas pequeñas. También denunció que lo han trasladado a cuatro centros de detención diferentes y tiene problemas de salud.

El alcalde, Eric Adams, preguntado por el asunto en un evento no relacionado hoy, señaló que la detención "no ocurrió en una escuela" y "no sabemos cuál fue el resultado de su caso en el tribunal", y aclaró que las autoridades locales "no se coordinan con ICE en detenciones civiles".

En medio de la polémica, medio millar de estudiantes se concentraron este martes en una protesta en la plaza de Union Square en Manhattan para solidarizarse con Dylan y criticar la dura política del Gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes, según The New York Post.

"Nuestros corazones están con el estudiante detenido por ICE y estamos muy entristecidos por su familia", dijo en X la responsable del sistema educativo público, Melissa Avilés Ramos, que aseguró que las escuelas "siempre serán espacios seguros" para los inmigrantes y animó a los padres a llevar a sus hijos.

Nueva York / EFE